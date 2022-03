Política Servidores da educação de Goiânia rejeitam proposta de reajuste do Paço e indicam greve Em assembleia do Sintego na manhã desta sexta-feira (4), categoria não aceitou os 7,5% de atualização do piso salarial e deve deliberar sobre paralisação das atividades no dia 10

Em assembleia do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) na manhã desta sexta-feira (4), trabalhadores da educação de Goiânia rejeitaram a proposta do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) de conceder 7,5% de reajuste no piso salarial para os professores e de 9,3% para os servidores administrativos. Nova assembleia deve ser realizada no dia 1...