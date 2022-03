Política Servidores municipais decidem sobre greve em meio a disputa de sindicatos

Em meio à disputa entre sindicatos, parte dos servidores da educação de Goiânia deve paralisar os trabalhos novamente nesta terça-feira (8), quando haverá assembleia para discutir indicativo de greve. A categoria não concorda com a proposta do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) de conceder 7,5% de reajuste no piso salarial para os professores e de 9,3% para os servido...