Política Covid-19: Servidores de Goiás vão à Justiça para garantir home office Com aumento de casos de Covid-19, sindicato que representa os funcionários do estado entrou com liminar para que governo autorize teletrabalho; TJ, MP e TCE instituíram regime

O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás (Sindipúblico) protocolou, nesta terça-feira (11), pedido de mandado de segurança coletivo com solicitação de liminar para que o governo autorize o regime de teletrabalho, desocupação funcional por calamidade pública e revezamento de seus funcionários, por causa do aumento de casos de Covid-19 no est...