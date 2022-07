Política Sessão é suspensa na Câmara após briga de vereadores Vereador Clécio Alves (Republicanos) cortou a palavra de Mauro Rubem (PT), em meio a discussão sobre morte de guarda civil, assassinado por festa de aniversário que tinha o PT como tema

A sessão desta terça-feira (12) da Câmara Municipal de Goiânia foi suspensa temporariamente depois de discussão acalorada entre o vereador Clécio Alves (Republicanos) e Mauro Rubem (PT). Clécio, que presidia a sessão, cortou a palavra de Mauro em meio a uma discussão iniciada porque o vereador do PT repudiou a morte do guarda civil, em Foz do Iguaçu, que foi assass...