Política Sessões híbridas são mantidas na Assembleia Legislativa de Goiás Por 16 votos contra 8, os deputados formaram maioria para continuar com o modelo que permite a participação remota das sessões plenárias

Os deputados estaduais decidiram, na sessão desta quarta-feira (4), manter as sessões híbridas na Assembleia Legislativa de Goiás. A decisão foi tomada em votação com 16 votos a 8. Com isso, os parlamentares continuam com a permissão de participar das reuniões legislativas por meio remoto. O tema começou a ser alvo de discussão na terça-feira (3), quando os par...