Política Sintego aponta para greve e Prefeitura de Goiânia marca nova reunião Os trabalhadores da educação querem o cumprimento integral dos 33,2% de atualização do piso dos professores anunciados pelo governo federal em janeiro e maiores porcentuais de data-base para os administrativos referentes ao período de 2020 a 2022

O secretário de Educação de Goiânia, Wellington Bessa, e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) fazem, nesta quarta-feira (9), uma nova rodada de negociação a respeito do reajuste no piso salarial dos professores e da data-base dos servidores administrativos. A reunião foi marcada depois de a presidente do sindicato, Bia de Lima, dizer ao POPULA...