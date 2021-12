Política Sistema de transferência especial é mais ágil e menos burocrático, dizem parlamentares

Para os parlamentares goianos que escolheram destinar valores de emendas impositivas, no orçamento de 2022, por meio de transferência especial, os principais argumentos a favor da modalidade são a falta de burocracia e a agilidade com que prefeitos recebem os recursos nos cofres dos municípios. Os deputados e o senador Luiz do Carmo (MDB) reclamam que na transferênci...