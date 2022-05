Política Site do Governo de Goiás sofre ataque hacker “Aquele tour básico em seus servidores. Abraço pro TI do Estado de Goiás”, afirmou o autor da invasão na página oficial do governo

Atualizada às 16h43 de 02/05/2022 O site do Governo de Goiás sofreu um ataque hacker nesta segunda-feira (2). Quem tentou acessar a página no início da tarde encontrou uma tela preta com algumas frases colocadas pelo invasor: “Aquele tour básico em seus servidores. Abraço pro TI do Estado de Goiás.” O autor da invasão se intitula como Shawty Boy. Em març...