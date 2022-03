Política SME diz que vai dar reajuste de 33,24% apenas para professores em início de carreira, em Goiânia Pasta ainda culpa a divisão entre sindicatos da educação pela falta de avanço nas negociações, que levou à declaração de greve, nesta terça-feira (15)

A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME) informou, em nota, que vai cumprir o piso nacional atualizado em 2022 pelo governo federal, com o reajuste de 33,24%, apenas para professores em início de carreira. A pasta afirma que mantém a proposta de 7,5% para os professores que já recebem acima do piso. A nota é uma resposta à declaração de greve por parte dos servidores municipais da educação, nesta terça-feira (15). Entre as inúmeras reivindicações da categoria, está o ...