Debaixo de chuva forte e sob muitos aplausos, o corpo do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende foi sepultado no início da noite desta terça-feira (9). O enterro foi no cemitério Santana, onde também estão os corpos dos pais dele, Genovena e Filostro.

O sepultamento do político foi realizado em cerimônia restrita a familiares e pessoas próximas. O governador Ronaldo Caiado esteve presente.

A Guarda de Honra da Cavalaria fez uma salva de três tiros de festim na chegada do cortejo ao cemitério. Coroas de flores enfeitaram o trajeto do caixão, carregado por agentes do Corpo de Bombeiros, do caminhão da corporação até o local do sepultamento.

O velório foi realizado no Palácio das Esmeraldas, no Centro de Goiânia. A cerimônia contou, segundo a Polícia Militar, com a presença de cerca de 4 mil pessoas. O que não faltou foi a demonstração de carinho do público.

Do lado de fora, diversas pessoas se aglomeraram e prestavam homenagens a Iris. Até mesmo o cachorro Barack, do qual o político era tutor, foi lembrado. “Cuidem do Barack. O caramelo deve estar sofrendo”, dizia um cartaz.

Com uma foto de Iris, uma jovem não identificada passou ao menos duas vezes para ver o corpo do emedebista. Chorando muito, ela foi aplaudida pela família e pelo governador Ronaldo Caiado.



Despedida

O corpo de Iris chegou por volta das 15h30 no Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. O emedebista morreu nesta madrugada. Ele estava internado há mais de três meses se recuperando de um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH).

Por volta das 13h45, o corpo chegava ao hangar do Governo de Goiás, localizado no bairro Santa Genoveva, e em seguida foi levado por um caminhão do Corpo de Bombeiros pelas ruas da capital para que a população pudesse se despedir. Um cortejo se formou e a fila de carros ultrapassava quarteirões.

No Palácio das Esmeraldas, foi realizado um culto ecumênico com Dom Washington Cruz e o Pastor Marcos.