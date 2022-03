Política Sob pressão da base, governo de Goiás mantém titular da Goinfra Aliados do governador barraram a saída de Pedro Sales do comando da agência, que passaria para nome indicado pelo prefeito de Catalão, Adib Elias

A primeira sessão do ano na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) foi marcada não só pela realização na nova sede, mas também por uma pressão da base ao governador Ronaldo Caiado (União Brasil), que pretendia tirar Pedro Sales do comando da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), para nomear um indicado do prefeito de Catalão, Adib Elias (sem part...