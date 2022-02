Política Sob protestos de comerciantes, Câmara não abre sessão por falta de quórum Empresários vão ao Legislativo tentar barrar derrubada do veto ao projeto que muda nome da Avenida Castelo Branco para homenagear Iris Rezende

A Câmara de Goiânia deixou de abrir a sessão ordinária desta quinta-feira (17) por falta de quórum, em meio a mobilização de empresários da Avenida Castelo Branco contrários à mudança do nome da via para homenagear o ex-prefeito Iris Rezende Machado, que morreu em novembro do ano passado. O Legislativo apreciaria a derrubada do veto do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) a...