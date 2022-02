Política STF decide a favor de federações partidárias e amplia prazo Para o pleito de outubro, legendas vão poder se associar até o dia 31 de maio; união de siglas deverá durar ao menos quatro anos

O STF (Supremo Tribunal Federal) validou nesta quarta (9) a lei que criou as federações partidárias e definiu o prazo de 31 de maio para que as siglas possam se unir este ano. Em eleições posteriores, foi fixado que o prazo máximo para a criação de federações será de seis meses antes do primeiro turno.Nas federações partidárias, as legendas que se associam são obrig...