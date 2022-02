Política STF decide manter restrições em jornais e internet nas Eleições 2022 Supremo decidiu manter regras atuais relativas à publicidade de candidaturas

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu manter as restrições atualmente impostas à propaganda eleitoral em jornais impressos e na internet. Parte do pacote de ações em análise na corte e que poderia afetar as eleições de outubro, o tema dividiu o plenário do STF e provocou um longo debate. Iniciado na semana passada, o julgamento foi concluído nesta quinta-feira (17).Foram 6 ...