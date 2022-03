Política STF julga afrouxamento da Ficha Limpa; ação opõe PDT de Ciro a idealizador da lei Supremo analisará um pedido do partido para que seja encurtado o tempo que condenado fica inelegível

O julgamento do STF (Supremo Tribunal Federal) que pode flexibilizar a Ficha Limpa, previsto para ser retomada na tarde desta quarta-feira (9), põe em polos opostos um dos idealizadores da lei, o ex-juiz Márlon Reis, e o PDT do pré-candidato à Presidência Ciro Gomes. O Supremo analisará um pedido do PDT para que seja encurtado o tempo que um condenado fica ineleg...