Política STF mantém fundão em R$ 5 bi e confirma decisão do Congresso Julgamento termina em 9 votos a 2; maioria dos ministros, porém, criticou o montante de recursos públicos que vai ser destinado aos partidos este ano

O STF (Supremo Tribunal Federal) manteve nesta quinta-feira (3) o fundo eleitoral público de R$ 4,96 bilhões aos partidos em 2022.O julgamento começou no último dia 23 e foi encerrado na tarde desta quinta, com 9 votos a 2 a favor da manutenção do fundão. Só os ministro André Mendonça, relator do processo, e Ricardo Lewandowski votaram pela redução do valor.Entre os n...