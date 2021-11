Política STF marca para próxima semana julgamento sobre caso da 'rachadinha' de Flávio Bolsonaro A corte segura há mais de 16 meses a análise do tema

A Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) marcou para a próxima terça-feira (30) o julgamento que discute o caso da "rachadinha" do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ). O colegiado irá julgar recurso apresentado pelo MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) contra decisão do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) que concedeu foro especial ao fil...