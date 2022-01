Política STF suspende parte do decreto presidencial que autoriza construção em áreas de cavernas raras Lewandowski derrubou os trechos que permitiam a destruição de cavernas de relevância máxima e construção de empreendimentos nas cavidades subterrâneas naturais

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski suspendeu, nesta segunda-feira (24), dois trechos do decreto do governo de Jair Bolsonaro que permite construção em áreas de cavernas raras. O ministro acatou parcialmente um pedido do partido Rede Sustentabilidade que questiona as mudanças nas regras de exploração de cavernas feitas pelo Decreto 10.935/2022 d...