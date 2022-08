Política STF valida necessidade de autorização judicial para investigação de autoridades em Goiás Pela maioria dos votos, o Plenário julgou improcedente o pedido apresentado pela Associação dos Delegados da Polícia do Brasil (Adepol)

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou validade à regra da Constituição do Estado de Goiás que condiciona a abertura de investigação criminal contra autoridades à prévia autorização do Tribunal de Justiça local (TJ-GO). Isso significa que, na prática, a mais alta instância do Poder Judiciário validou a necessidade de autorização judicial para investigação de autoridades n...