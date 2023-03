O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu liminar nesta sexta-feira (3) que torna nula a condenação do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares na Operação Lava Jato. Além disso, o documento alega a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba (PR) para julgar o processo. O ministro Ribeiro Dantas, do STJ, remeteu o processo à Justiça Eleitoral. Delúbio Soares cumpriu dois anos de prisão por lavagem de dinheiro.

A defesa de Delúbio, representada pelo advogado Pedro Paulo de Medeiros, enaltece a decisão. Na visão dele, a Justiça reconheceu a "prisão ilegal de Delúbio" e a "ilegalidade e arbitrariedade que revestiram a Lava Jato durante estes anos". "Com essa decisão, Delúbio não ostenta mais qualquer condenação criminal ou antecedente negativo”, completou.

O advogado ainda lembra que essa é a segunda vitória de Delúbio Soares, já que em 2021 ele já havia anulado e arquivado uma outra ação penal, também na Lava Jato.

Na decisão, o ministro determinou a transferência do processo à Justiça Eleitoral. "Os pagamentos foram efetuados para quitar dívidas eleitorais, o que, de fato, evidencia a competência material de Justiça Eleitoral para o julgamento do processo-crime dos crimes comuns perpetrados com crime eleitorais", disse Ribeiro Dantas.

Segundo ele, ainda que não tenha sido formalmente descrito crime eleitoral na peça acusatória, existe inequívoco contexto eleitoral indicativo da prática de delitos dessa natureza a atrai a competência da Justiça especializada.

"Tal entendimento, decerto, impede que o acusador escolha o juízo da causa e evita que ele manipule a tipificação legal para evitar a Justiça Eleitoral", ressaltou o ministro.

Leia também:

- Ação contra Delúbio prescreve, e ex-tesoureiro do PT se livra de acusação sem análise do mérito

- TRF-4 derruba decisão de Moro e absolve ex-tesoureiro do PT

- Juíza manda tirar tornozeleiras de Delúbio e Vaccari na Lava Jato