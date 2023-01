O policial militar de Goiás Silvério Santos publicou fotos ao participar da invasão ao Congresso Nacional em Brasília neste domingo (8). Nas fotos postadas em uma rede social, o militar convoca os seguidores para participar da invasão.

"Venha você também para Brasília fazer a sua parte, não seja omisso e covarde”, escreveu Silvério Santos em uma postagem.

Em nota, a Polícia Militar de Goiás disse que busca a constatação da veracidade de todas as informações sobre o caso.

Invasão

Bolsonaristas radicais invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto após confronto com a Polícia Militar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Os participantes de atos antidemocráticos estavam com pedaços de paus e pedras.

Policiais militares tentaram conter os bolsonaristas com uso de spray de pimenta, no entanto, eles invadiram a área de contenção que cercava o Congresso Nacional. Vidraças da sede do Congresso foram quebradas.

Os policiais também usaram bombas de efeito moral na tentativa de conter os participantes do ato antidemocrático.O Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal para manter a ordem após a invasão. Lula anunciou o decreto na cidade de Araraquara, interior de São Paulo, durante visita para avaliar estragos causados pelas chuvas no município.

O decreto vai vigorar até 31 de janeiro. Com a intervenção, os órgãos de segurança pública do Distrito Federal ficam sob responsabilidade do secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Garcia Cappelli, nomeado como interventor, subordinado a Lula.

Leia também:

Alexandre de Moraes determina afastamento de Ibaneis Rocha do cargo de governador do DF por 90 dias

Caiado determina reforço em rodovias e coloca em alerta tropas da PM após atos terroristas no DF

Vice e parlamentares também condenam atos de golpistas