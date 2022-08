Política Superintendente deve substituir Arthur Bernardes na Prefeitura de Goiânia, diz prefeito Rogério Cruz (Republicanos) diz que tudo indica que o cargo ficará com Felipe Alves

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), disse que Arthur Bernardes deve ser substituído pelo superintendente de Gestão de Prioridades, Felipe Alves, no Escritório de Prioridades Estratégicas (EPE). Bernardes deixou a chefia do Escritório de Prioridades Estratégicas (EPE) da Prefeitura de Goiânia no fim da tarde de segunda-feira (8), como antecipado pela coluna Giro. A s...