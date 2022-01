Política Superintendentes ligados a Tony Carlo são exonerados

Dois superintendentes da Secretaria de Comunicação (Secom) do Estado foram exonerados nesta sexta-feira (28). Deusmar Barreto (Imprensa) e Juliana Magalhães Ribeiro Machado (Mídias Digitais e Publicidade) deixaram os cargos quatro dias após a saída do então titular da pasta, Tony Carlo, a quem eram ligados. Ainda não há previsão de nomes para assumir as funções.A exo...