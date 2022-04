Política Suposta imagem de apoio a Bolsonaro é um meme com ator pornô O Comprova classifica como sátira uma imagem que circula no Facebook mostrando, supostamente, uma mulher ao lado do filho após este ter tirado o título de eleitor para votar em Jair Bolsonaro (PL). A foto original foi publicada na internet há pelo menos quatro anos e mostra, na verdade, os atores pornô Jordi El Niño Polla e Eva Notty. A frase "Bolsonaro 2022", escrita no boné do jovem, foi inserida através de edição, substituindo o símbolo de uma marca de artigos esportivos

Conteúdo investigado: Imagem publicada no Facebook mostra uma montagem que imita uma captura de tela do Twitter, com a legenda “Meu filho Lucas tirou o título de eleitor para eleger o #Bolsonaro2022”. O post traz a foto de uma mulher acompanhada de um jovem que aparenta ser adolescente e usa um boné com a inscrição: “Bolsonaro 2022”. Onde foi publicado: Facebook ...