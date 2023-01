Política Suspeito de quebrar relógio do Planalto seria de Catalão Fontes da Polícia Civil confirmaram que a informação é conhecida das autoridades há alguns diase que t rata-se de Cláudio Emanoel da Silva Gomes, morador do município goiano

O suspeito de ter quebrado o relógio Balthazar Martinot, no Palácio do Planalto, é apontado como morador de Catalão, no Sudeste de Goiás. O POPULAR ouviu de fontes da Polícia Civil que a informação é conhecida das autoridades há alguns dias, mas havia um aguardo de ação da Polícia Federal, competente para realizar a prisão. Trata-se de Cláudio Emanoel da Silva Gomes, morado...