Política TCE manda suspender contrato da Saneago Suposta irregularidade na contratação da BR Supply já é alvo de investigação da Polícia Civil e do MP-GO

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) determinou, no último dia 5, que a Saneamento de Goiás S/A (Saneago) suspenda os pagamentos e a execução de um contrato firmado com a empresa BRS Distribuição de Suprimentos, mais conhecida como BR Supply. As supostas irregularidades no contrato já são alvos de investigação da Polícia Civil e do Ministério Público de Goiá...