Política TCM-GO manda suspender licitação da venda da folha de pagamento de Goiânia Conselheiro acolhe pedido de medida cautelar do MPC, que questiona a previsão de que o GoiâniaPrev destine 30% de seu patrimônio líquido para aplicações financeiras no banco que vencer o certame

O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) mandou suspender a licitação da venda da folha de pagamento dos servidores de Goiânia. A decisão, do conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, acolhe o pedido de medida cautelar do Ministério Público de Contas (MPC) do tribunal, que questiona a previsão de que o Instituto de Previdência dos Servidores do Município d...