Política TCM-GO também substitui efetivos por comissionados Movimentação ocorre após TJ e TCE terem criado novos postos em comissão ao extinguir funções efetivas; projeto cria mais 27 vagas para livre nomeação

Depois do tribunais de Justiça (TJ-GO) e de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO) também substituiu cargos efetivos (ocupados por concurso público) por comissionados, passando a contar com mais 27 vagas de livre nomeação. A lei (número 21.494/21) que altera a estrutura organizacional foi publicada no dia 9 de dezembro, após ...