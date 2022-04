Política TCU começa a apurar compra de Viagra pelas Forças Armadas após denúncia de deputado goiano Deputado federal por Goiás, Elias Vaz (PSB) descobriu a compra de 35.320 comprimidos, com suspeita de superfaturamento de 143%

O Tribunal de Contas da União (TCU) começou a apurar a compra de Viagra pelas Forças Armadas, segundo denúncia do deputado federal por Goiás Elias Vaz (PSB). O parlamentar descobriu, por meio do Portal da Transparência, processos de compras de 35.320 comprimidos do remédio, com suspeita de superfaturamento de 143%. O TCU definiu, nesta quinta-feira (13), o minist...