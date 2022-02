Política Telegram bloqueia contas de bolsonarista Allan dos Santos após ordem de Moraes A ação é decorrente de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal

O Telegram bloqueou neste sábado (26) três canais ligados ao influenciador bolsonarista Allan dos Santos. A ação é decorrente de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Após ignorar decisões do próprio Moraes e tentativas de contatos de autoridades que atuam no combate à desinformação, essa foi a primeira ordem judicial brasileira cum...