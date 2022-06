Política ‘Temos uma democracia forte’, diz Ronaldo Caiado

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil), questionado sobre riscos às eleições e de crise institucional devido aos ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao sistema eleitoral e a membros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF), diz não acreditar em ruptura do processo democrático no País. “Temos uma democracia forte, instituições...