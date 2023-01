Política “Tendência é boa relação entre Wilder e Caiado”, diz Major Vitor Hugo, deputado federal pelo PL Ex-presidente do PL diz que sigla deve se aproximar do governador e que grupo tende a apoiar Vanderlan Cardoso (PSD) à Prefeitura de Goiânia

Na despedida do mandato em que se destacou como líder do Governo na Câmara e um dos parlamentares mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal goiano Vitor Hugo voltará ao cargo efetivo na Casa e quer tempo para pensar nos planos futuros. Ainda não sabe se continuará no PL - que comandou por oito meses em Goiás, até o último dia 6 -, se disputará as...