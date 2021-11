Política ‘Tenho total simpatia por Henrique Meirelles’ Presidente da Assembleia diz que a decisão final sobre filiação ao PSD dependerá de “chapa e de conjuntura de momento”

De saída do PSB, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, avalia em qual partido se filiará para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados no pleito de 2022. Em aproximação com o PSD, o parlamentar diz que “abriu as portas” de Rio Verde, sua principal base eleitoral, para o pré-candidato ao Senado pela sigla, Henrique Meirelles. Ao POPULAR, Lissauer...