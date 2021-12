Política Thammy Miranda deixa o PL após filiação de Bolsonaro Thammy afirmou que o seu trabalho é representar pessoas e que continuará fazendo isso sem se preocupar com partido

O vereador Thammy Miranda, eleito pelo PL em São Paulo, anunciou a saída do partido após a filiação do presidente Jair Bolsonaro. "A gente tem ideias diferentes e já sofri ataques pessoais de membros da família do presidente, inclusive contra meu filho quando ainda era recém-nascido", disse em vídeo divulgado nas redes sociais. Thammy afirmou que o seu traba...