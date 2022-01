Quem acompanha as redes sociais da primeira-dama de Goiânia, Thelma Cruz, já percebeu o tom de campanha de suas publicações. Nos bastidores do Paço Municipal são cada vez mais fortes os rumores de que ela sairá candidata a deputada estadual pelo Republicanos, partido de seu marido, o prefeito Rogério Cruz. Ela tem sido apontada como a candidata da Igreja Universal à Assembleia Legislativa de Goiás em 2022 e deve herdar o eleitorado do deputado estadual Jeferson Rodrigues (Republicanos), que tem planos de se candidatar para a Câmara dos Deputados.

Com 12,7 mil seguidores no Instagram, a principal plataforma que usa atualmente, Thelma começou o ano de 2022 intensificando sua presença na rede social. No primeiro dia do ano, divulgou um vídeo lendo cartas que a Prefeitura recebeu no período em que visitava escolas em dezembro. Ela tem feito pelo menos uma publicação por dia e, em uma delas, no dia 3 de janeiro, anuncia que também criou uma conta no TikTok.

Na terça-feira (4), Thelma fez uma publicação em que fala da experiência como primeira-dama, o que tem sido apontado como o mote de sua futura campanha. “Como primeira-dama de Goiânia, eu conheci de perto a realidade de nosso povo. Isso só me deu força para trabalhar ainda mais pelo social”, diz o texto na imagem do post, que é acompanhado pela legenda: “Já são mais de 30 anos cuidando de pessoas. Goiânia me deu mais bagagem e força para arregaçarmos as mangas e trabalhar ainda mais pela nossa gente.”

Em um dos comentários da publicação, um seguidor escreveu: “Minha candidata a deputada estadual... basta ela sair... q puxo voto p ela aqui na minha cidade em Senador Canedo”. Outros a elogiam por ser uma primeira-dama presente. Nos bastidores, já se fala em 99% de chances de que ela se candidate e seu maior entusiasta é o próprio prefeito Rogério Cruz.

Quem acompanha a política no Paço Municipal conta até que houve uma reviravolta na dedicação do prefeito e de aliados políticos na aposta para candidato. Havia um esforço pela candidatura de Ricardo Quirino, que foi deputado federal, entre 2008 e 2014, pelo Distrito Federal. Fontes afirmam que esse esforço, porém, parece ter sido revertido para a candidatura de Thelma.

Quirino, no entanto, diz que está à disposição do partido para ser candidato a deputado estadual de Goiás e confirma que Thelma também é um nome trabalhado pelo Republicanos para a formação da chapa proporcional. Porém, destaca que quem está à frente dessa formação de chapa é Jeferson Rodrigues, que preside a sigla em Goiânia, e o deputado federal João Campos (Republicanos), presidente estadual do partido.

“Estamos conversando com muita gente, mas eu não estou responsável por essa formação de chapa. A princípio conversamos com lideranças, dentro do próprio Republicanos, com nossos quadros, quem disputou eleição para prefeito, vice, quem também tentou na eleição passada, mas eu, honestamente, não estou à frente”, diz Quirino.

Conflito

Dentro do Paço a possível candidatura de Thelma, que foi ganhando mais força nos últimos três meses, tem mexido também com o próprio quadro interno. Pessoas que são cotadas para disputar a eleição para deputado neste ano parecem terem sido pegas de surpresa com essa possibilidade, agora cada vez mais concreta. Chegou-se a falar numa possível saída de Cristina Lopes, ex-vereadora de Goiânia, que pretende disputar um mandato na Assembleia em 2022, e hoje é a titular da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas.

Cristina, porém, nega que esteja saindo da Prefeitura e conta que teve reuniões com Thelma nesta semana, sem qualquer cunho político. A secretária diz que sua candidatura está de pé e, quanto à possível entrada da primeira-dama na disputa, afirma: “Nós não vamos ter conflito de forma alguma. Não vai ter problema nenhum.”

Nem Thelma, nem o presidente do Republicanos em Goiânia responderam às tentativas de contato feitas pela reportagem. Pessoas próximas, porém, afirmam que é difícil que essa candidatura seja um blefe do grupo da Universal. As redes sociais da primeira-dama são as principais impulsionadoras desse pensamento. Durante o mandato também, ela tem conduzido lives e até feito aparições com apelo eleitoral, como quando se vestiu com o uniforme da Companhia de Urbanização do Município de Goiânia (Comurg).

O advogado eleitoral Leonardo Batista explica que não há irregularidades nesse comportamento nas redes sociais. “Um pré-candidato pode fazer todo tipo de propaganda, exceto pedir voto. Mas é bom que se evite, por exemplo, link patrocinado. O que ela não pode fazer é usar a máquina pública nos seis meses que antecedem a eleição e também não pode fazer entrega de materiais, doação de bens no ano eleitoral”, diz. Ele explica, no entanto, que o fato de acompanhar ações sociais da Prefeitura não significa infração à lei.