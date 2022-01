Política Tirar Rio do RRF é “maldade”, diz governador

Barrar a entrada do estado do Rio de Janeiro no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) é uma “maldade”, afirmou nesta segunda-feira (17) o governador Cláudio Castro (PL) em pronunciamento à imprensa.Castro negou incongruências no plano de recuperação fluminense. Segundo ele, o projeto segue as diretrizes do RRF. O governador prometeu acionar “qualquer instância” que for neces...