*Atualizada em 28/11 às 12h15

Em sessão extraordinária realizada nesta segunda-feira (28), o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) formou as listas tríplices com os nomes que vão concorrer às duas vagas de desembargador pelo Quinto Constitucional, destinadas à advocacia e ao Ministério Público (MP). Da advocacia foram escolhidos Alexandre Kafuri, Vicente Lopes e Augusto Ventura. Já do MP, foram escolhidos os procuradores de Justiça Eliseu José Taveira Vieira; Abraão Júnior Miranda Coelho e Alencar José Vital. As listas serão entregues pela presidência do TJ-GO nesta terça-feira (29) ao governador Ronaldo Caiado (UB), que fará a escolha final.

A lista tríplice da advocacia vem a partir da lista sêxtupla formada no dia 10 de novembro pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO). Ela foi composta pelos seguintes nomes: Antonia de Lourdes Batista Chaveiro Martins; Vicente Lopes da Rocha Júnior; Alexandre de Morais Kafuri; Augusto César Rocha Ventura; Ana Carollina Ribeiro Barbosa e Ricardo Baiocchi Carneiro.

Alexandre de Morais Kafuri recebeu 14 votos, no 1º escrutínio; Vicente Lopes da Rocha Júnior teve 12 votos, no 2º escrutínio; e Augusto César Rocha Ventura recebeu 12 votos, no 4º escrutínio. Presidente da OAB-GO, Rafael Lara se referiu aos nomes da lista como bons representantes da advocacia.

MP-GO

Já a lista do MP foi composta a partir da lista sêxtupla formada pelo Conselho Superior do Ministério Público. Os integrantes dela foram os procuradores Eliseu José Taveira Vieira, Abraão Júnior Miranda Coelho, Sandra Beatriz Feitosa de Paula Dias e Alencar José Vital; e pelos promotores José Humberto Nunes Nogueira e Marcelo André de Azevedo.

A partir dela, foram escolhidos foram escolhidos Eliseu José Taveira, Abraão Júnior e Alencar José, formando a tríplice.

A vaga para desembargador em questão é regida pelo Quinto Constitucional, dispositivo que determina que um quinto das vagas de determinados Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios seja preenchido por advogados e membros do Ministério Público, alternadamente.

