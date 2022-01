Política Tony Carlo é substituído por Adriano da Rocha Lima na Secom de Goiás Atual titular da Secretaria-Geral da Governadoria vai acumular a função de secretário das duas pastas. Mudanças foram publicadas no suplemento do Diário Oficial de Goiás na noite desta segunda-feira (24)

Foi publicada em suplemento do Diário Oficial do Estado, nesta segunda-feira (24), a exoneração de Tony Carlo Bezerra Coelho do cargo de Secretário de Estado de Comunicação. Na mesma edição, também foi publicada a nomeação de Adriano da Rocha Lima para exercer a função interinamente, “sem prejuízo de suas atribuições como secretário-chefe da Secretaria-Geral da Governad...