Política Tony Carlo, ex-secretário de Caiado, assume Comunicação da Prefeitura de Goiânia Ele vai substituir Marcos Teixeira em meio a uma crise da Prefeitura com as reclamações de moradores e de vereadores sobre as novas cobranças de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)

Na semana seguinte à exoneração da Secretaria de Comunicação do governo estadual, o jornalista Tony Carlo foi convidado para a pasta no município de Goiânia. Ele se reuniu na manhã desta quarta-feira (2) com o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e depois com o presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota). Ele vai substituir Marcos Teixeira em mei...