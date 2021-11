Política Trânsito no Centro de Goiânia é alterado por conta das eleições da OAB-GO Quatro chapas concorrem à eleição para o comando da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás; Rua 30 com Avenida Tocantins está interditada

A eleição da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás (OAB-GO), que acontece nesta sexta-feira (19), no Centro de Convenções em Goiânia alterou o trânsito na região central da capital. A Rua 30 com a Avenida Tocantins está interditada e a fiscalização no trânsito foi reforçada. A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) orienta os condutores a respeitem as lei...