Política Três aumentaram despesas em 2021

Três deputados estaduais de Goiás apresentaram aumento de gastos com verba indenizatória em 2021, na comparação com 2019, ano não atingido pela pandemia de Covid-19. O líder do governo na Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (MDB), foi o que teve maior variação de despesas: 41,7%. É seguido por Lêda Borges (PSDB), com 32,6%, e Humberto Teófilo (PSL), com 26,4%.Os ...