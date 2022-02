Os gastos com verba indenizatória dos deputados estaduais de Goiás sofreram redução em 2020 e 2021, anos marcados pela pandemia de Covid-19, quando comparados a 2019. Foram 9,30% menos despesas no ano passado em relação a 2019, e 1,89% de redução sobre 2020.

Considerando valores corrigidos pela inflação do período, em 2019, os deputados gastaram R$ 12,9 milhões; em 2020, foram R$ 11,9 milhões. Já em 2021, as despesas somaram R$ 11,7 milhões.

Verba indenizatória diz respeito às despesas custeadas pela Assembleia Legislativa como forma de manutenção dos mandatos dos parlamentares.

Cada um dos 41 deputados têm direito a R$ 26,3 mil mensais para custear, entre outras coisas, aluguel de escritório de representação (e seus custos, como IPTU), alimentação, locação de veículos ou aeronaves, combustível, passagens, hospedagem, consultorias técnicas e jurídicas, e divulgação do mandato.

O levantamento foi feito pelo POPULAR no Portal da Transparência da Assembleia. Contudo, se o gasto foi menor em 2021 do que nos dois anos anteriores (o mandato atual começou em 2019), a soma das despesas voltou a crescer, em comparação a 2020.

Naquele ano, o custo com verba indenizatória foi 7,56% menor que o anterior; em 2021, apenas 1,89%. Uma diferença de mais de cinco pontos porcentuais.

Uma explicação pode estar no fato de que 2020 foi marcado pelo fechamento de várias atividades no Estado como forma de combate à Covid-19, e a própria Assembleia passou boa parte do ano fechada e funcionando apenas de maneira remota.

Tipo de despesa

Analisando por tipo de despesa, o maior gasto dos deputados foi com apoio técnico (veja quadro ao lado): quase R$ 3 milhões.

É seguido por locação ou fretamento de veículos ou aeronaves (R$ 2,9 milhões), custeio de manutenção de veículos e combustível (R$ 2,5 milhões), divulgação de atividade parlamentar (R$ 1,6 milhão) e apoio à atividade parlamentar (R$ 1,1 milhão). Neste item entram gastos de aluguel de imóveis, assim como pagamento de impostos referentes a eles, como IPTU.

Três aumentaram despesas em 2021

Três deputados estaduais de Goiás apresentaram aumento de gastos com verba indenizatória em 2021, na comparação com 2019, ano não atingido pela pandemia de Covid-19. O líder do governo na Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (MDB), foi o que teve maior variação de despesas: 41,7%. É seguido por Lêda Borges (PSDB), com 32,6%, e Humberto Teófilo (PSL), com 26,4%.

Os demais parlamentares declararam gastos menores, variando de 1,8% a 39,7%, considerando apenas os deputados que estiveram no cumprimento do mandato ao longo de todos os 12 meses de 2021 e que já exerciam mandato antes do ano passado.

Júlio Pina (PRTB) se licenciou do mandato de julho a outubro para tratamento de saúde, o que explica a redução de suas despesas em 42% na comparação com 2019; foi substituído pelo suplente Maycllyn Carreiro (PRTB). (veja quadro)

Os dois, inclusive, receberam indenização pelas despesas de mandato em outubro. Em resposta ao POPULAR, a Assembleia explica que Júlio Pina reassumiu o mandato no dia 15 daquele mês, sendo indenizado com R$ 10,6 mil.

Até este dia, Maycllyn Carreiro teve direito a receber a indenização referente ao período em que esteve na Casa (R$ 6,3 mil referente a outubro). De acordo com a Assembleia, os dois se mantiveram abaixo do valor que seria dentro da divisão proporcional do mês.

Já Francisco Oliveira (PSDB) e Sérgio Bravo (PROS) assumiram os mandatos em 2021. O primeiro entrou no lugar de Diego Sorgatto (DEM), que renunciou para assumir a prefeitura de Luziânia em janeiro de 2021.

O segundo assumiu a cadeira no fim de setembro, depois que Vinícius Cirqueira teve o diploma cassado pela Justiça Eleitoral acusado de captação e gasto ilícito de recursos durante a campanha de 2018.

Maiores

Os dados foram levantados pelo POPULAR no Portal da Transparência da Assembleia e tiveram os valores de 2019 e 2020 atualizados pela inflação do período. Bruno Peixoto declarou gastos de R$ 251,9 mil com verba indenizatória em 2021. Há dois anos, o custo foi de R$ 177,8 mil.

Lêda Borges teve gastos de R$ 315 mil no ano passado e R$ 237,5 mil, em 2019. Já Humberto Teófilo, R$ 302,9 mil em 2021 ante R$ 239,5 mil há dois anos.

Os três foram os que apresentaram a maior variação de uso da verba indenizatória em 2021, na comparação com 2019.

Dos três, porém, apenas Lêda está entre os dez deputados que mais gastaram no ano passado — ela lidera o ranking com a maior despesa de verba indenizatória declarada entre janeiro e dezembro.

À reportagem, Lêda diz que a variação ocorreu porque, a partir de 2021, precisou atender às suas bases e que faz isso de carro. “Goiás é um dos Estados que tiveram maior alta de combustível, e a verba indenizatória é um recurso fixo. Além disso, temos que prestar contas do mandato por meio de informativos, outdoors, comunicação visual.”

A maior despesa de Lêda no ano passado foi com divulgação de atividade parlamentar: R$ 89 mil. Despesas com locação de veículos e combustível somaram R$ 93,5 mil. “Uso a verba na medida que preciso”, continua a deputada. “Hoje, gasto mais porque minhas atividades como parlamentar aumentaram muito. Atendo as bases viajando, então, é natural.”

Ela, porém, ressalta: “Mas o mais importante é que, no ano da eleição municipal, tive um gasto pequeno. Tenho respeito ao recurso público”. Em 2020, ela foi candidata a prefeita de Valparaíso de Goiás. Naquele ano, teve o quinto menor gasto da verba entre os deputados estaduais.

Bruno Peixoto ressalta que teve a maior variação na comparação com 2019, porque foi o deputado que menos gastou recursos da verba naquele ano.

“Eu fui o deputado que menos gastou em 2019. De igual modo, em 2020 (em 2020, quem menos declarou uso da verba foi o presidente Lissauer Vieira (PSB); Bruno foi o segundo que menos gastou). Em 2021, nós tivemos ampliação da divulgação do nosso trabalho parlamentar e também ampliação das visitas aos municípios, pós-vacinação”, relata Bruno.

Já Humberto Teófilo afirma que a maior despesa se deu “em razão das inúmeras manifestações feitas em favor do Projeto de Lei que propõe a redução do ICMS dos combustíveis em Goiás”. “Como visitei 35 municípios, e fizemos divulgação buscando apoio popular, houve realmente um gasto maior.”

O parlamentar é autor do projeto que prevê a diminuição das alíquotas da gasolina, etanol e diesel. A matéria chegou a ser aprovada nas comissões, mas recebeu emendas em plenário, e está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) desde setembro. Há resistência do governo pela sua aprovação.

Abaixo de R$ 1 milhão a maior despesa foi com alimentação (R$ 261,4 mil).