Política Três envolvidos em escândalo no MEC são ligados a Goiás Pastor Gilmar Santos, advogado Luciano Musse e ex-servidor municipal Helder Bartolomeu foram presos na operação da Polícia Federal

Três pessoas com ligações políticas, profissionais e religiosas em Goiás foram presas nesta quarta-feira (22) na operação Acesso Pago, deflagrada pela Polícia Federal com o objetivo de investigar tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ligado ao Ministério da Educação (MEC). For...