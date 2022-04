Política Tramitação de ações no TJ-GO é 9 vezes mais demorada no 1º grau Segundo o CNJ, o andamento das ações de 2º grau, as de responsabilidade de desembargadores, leva 4 meses no estado, abaixo dos 7 meses na média do País

O tempo médio de tramitação de ações no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) é 9 vezes mais demorado no primeiro grau do que no segundo, apontam dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O levantamento de 2021 mostra que o prazo de recebimento da ação até o julgamento da sentença é de 3 anos e 1 mês entre os juízes de direito e cai a 4 meses entre os desembargadores...