Política ‘Transição’ em Goiás tem 74 integrantes da atual gestão Grupo Especial de Planejamento e Inovação tem dez áreas, das quais oito serão coordenadas por ocupantes do primeiro escalão

Oito das dez áreas estratégicas do Grupo Especial de Planejamento e Inovação (Gepi) do governo de Goiás serão coordenadas por membros do primeiro escalão do Executivo. O colegiado foi criado com o objetivo de trabalhar na “transição” entre o primeiro e o segundo mandatos de Ronaldo Caiado (UB), conforme adiantado pelo Giro. O grupo tem ao todo 74 integrantes que compõem pas...