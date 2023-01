Política Transparência aguarda solução Correção de falhas apontadas pelo TCM em junho de 2022 depende de implantação de sistema, ainda não prevista; capital caiu de 7ª para 29ª colocação em ranking

A Prefeitura de Goiânia ainda não solucionou falhas no Portal da Transparência que fizeram com que a capital caísse da 7ª para 29ª colocação no ranking elaborado pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO) em 2022 para avaliação desta ferramenta. De acordo com o controlador-geral, Gustavo Cruvinel, a Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia está providenci...