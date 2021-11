Política TRE determina novas eleições em São Simão após cassar diplomas do prefeito e do vice A decisão foi tomada no último dia 5 durante uma sessão da Corte. Defesa promete recorrer ao TSE

Após a cassação dos diplomas do prefeito de São Simão, Francisco Assim Peixoto (PSDB), e do seu vice, Fábio Capanema (PP), por improbidade administrativa, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) determinou a realização de novas eleições no município. A cassação aconteceu durante sessão da Corte realizada no último dia 5. Na época, a defesa informou que iria recorr...