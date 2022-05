Política TRE-GO amplia horário para emissão e regularização do título de eleitor; prazo termina nesta quarta Presencialmente, o atendimento é realizado das 8h às 18h na Central de Atendimento ao Eleitor e nas nove unidades do Vapt Vup em Goiânia. O atendimento também pode ser realizado de forma on-line, pelo portal Título Net

Os eleitores que quiserem votar nas eleições deste ano têm até a quarta-feira (4) para regularizar o título de eleitor. O prazo estipulado pela Justiça Eleitoral como limite para participação do pleito 2022 é o mesmo para quem pretende emitir o documento. O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro, para escolha do presidente, governadores, senadores e deputados f...