Política Treze câmaras de vereadores em Goiás querem criar mais vagas Na esteira do legislativo da capital, casas de 12 municípios no estado confirmam o interesse em aumentar número de vereadores; 19 cidades estão aptas a elevar quantidade de assentos

Ao menos 13 Câmaras Municipais de cidades goianas confirmam interesse em aumentar o número de vereadores para as próximas eleições. Sete delas dão como certa a apreciação do tema em plenário em 2023 ou já têm projetos neste sentido tramitando, enquanto outras seis afirmam que existe a intenção, mas que a discussão ainda é prematura ou que aguardam o censo do IBGE para pa...