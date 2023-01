O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) emitiu nota de repúdio aos atos terroristas ocorridos em Brasília, no último domingo (8). Por meio de seu presidente, o desembargador Itaney Francisco Campos, o órgão também manifestou apoio aos representantes dos Poderes da República Federativa do Brasil e reafirmou seu compromisso em “contribuir para a defesa da democracia, a ordem pública e o respeito à sociedade da nação”.

A cúpula do Poder Judiciário já havia se posicionado sobre o ocorrido. “O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho e o Superior Tribunal Militar vêm a público manifestar sua indignação ante os graves acontecimentos ocorridos neste domingo, 8 de janeiro, com atos de violência contra os Três Poderes da República e destruição do patrimônio público”.

Em nome dos ministros Alexandre de Moraes (TSE), Rosa Maria Weber (STF), Maria Thereza de Assis Moura (STJ), Lelio Bentes Corrêa (TST) e General do Exército Lúcio Mário de Barros Góes (STM), a nota expressou solidariedade às autoridades “legitimamente constituídas e que são alvo dessa absurda agressão”.

O comunicado também reforçou que o Poder Judiciário seguirá firme em seu papel de garantir os direitos fundamentais da nação brasileira e o Estado Democrático de Direito, “assegurando o império da lei e a responsabilização integral dos que contra ele atentem”.

Atos antidemocráticos

A ação dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocorreu uma semana após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em atos de vandalismo, os participantes de atos antidemocráticos usaram pedaços de paus e pedras para invadir o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, neste domingo (8).O STF foi um dos principais alvos dos ataques. O plenário foi depredado, o brasão da República retirado, e até mesmo as cadeiras dos ministros ficaram destruídas.

Desde o resultado das eleições, grupos bolsonaristas ocuparam as frentes dos quartéis em diferentes estados brasileiros, além de realizaram protestos em rodovias federais. Diante do último ato antidemocrático, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decretou intervenção federal na área de segurança pública do Distrito Federal para manter a ordem pública.

Na manhã de segunda-feira (9), uma operação realizada entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Exército no Quartel-General, em Brasília, desmontou o acampamento bolsonarista que estava instalado no local. O grupo de detidos foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal e, posteriormente, ao ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal.